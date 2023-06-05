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Истребитель F-16 действительно поднимался на перехват бизнес-джета Cessna Citation, который летел над Вашингтоном и в конечном итоге потерпел крушение неподалеку от Национального заповедника. Это подтвердило североамериканское командование ПВО (NORAD), передает РИА Новости.

Для гарантированного перехвата вторгшегося в воздушное пространство над Вашингтоном самолета Cessna Citation V летчик истребителя F-16 получил разрешение перейти на сверхзвуковую скорость. Это вызвало звуковой удар, о котором рассказали жители американской столицы в социальных сетях.

К 22:20 по московскому времени самолет был перехвачен. Он не шел на контакт и не отвечал на запросы пилота истребителя. Затем он рухнул на землю и разбился. Причины этого пока не установлены.

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