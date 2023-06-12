Украинские ВС попытались провести разведку боем на Лисичанском направлении, но она была пресечена российскими военными. Кроме того, ВС РФ отразили атаку противника на Соледарско-Артемовском направлении, рассказал глава пресс-центра группировки войск “Юг” Вадим Астафьев.

Также он сообщил о поражении опорного пункта боевиков 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Дружба и уничтожении вражеских позиций под Белогоровкой ударами из самоходного миномета “Тюльпан”.

Там же, в районе Белогоровки, Дружбы и Хромово ликвидированы позиции 120-миллиметровых минометов противника в процессе контрбатарейной борьбы.

Напомним, что ранее представитель Запорожской администрации Владимир Рогов опроверг заявления украинских военных об установлении контроля над тремя населенными пунктами.