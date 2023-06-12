Военнослужащие 1-го Армейского корпуса на территории ДНР уничтожают ракеты Starlink. Для этой цели используются беспилотные аппараты, которые атакуют оборудование и превращают его в бесполезный хлам.

Напомним, что боевики ВСУ используют интернет Starlink для координации своих действий, а также для получения разведывательной информации от Соединенных Штатов и их союзников.

Ликвидация антенн позволяет полностью разрушить эту систему коммуникации, разорвать связь между отдельными подразделениями и родами войск, а также посеять сумятицу в рядах украинской армии.

В районе Красногоровки уничтожением антенн занимаются беспилотные аппараты проекта #РойVOZмездия, сообщили военные корреспонденты портала “Русская весна”.