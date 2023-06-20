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Военнослужащий 37-й мотострелковой бригады из Бурятии Андрей Кравцов получил за уничтожение танка “Леопард 2” один миллион рублей. Он стал первым российским бойцом, ликвидировавшим немецкую боевую машину в зоне СВО на Украине.

Глава региона Алексей Цыденов упомянул Кравцова в списке военнослужащих, которые присутствовали на встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе. В документе сообщается, что боец занимает должность помощника гранатометчика и имеет звание рядовой, передает РИА Новости.

Премию от фонда предпринимателей “Защита Сибири”, Кравцов получил в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Вишневского. Сертификат на 1 миллион рублей был вручен известным борцом Александром Карелиным, который назвал такие бонусы хорошим дополнением к денежному довольствию военнослужащих ВС.

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