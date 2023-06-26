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Украинский офицер убил троих своих подчиненных осколочной гранатой, так как они отказались выполнять приказ по удержанию позиций. Портал “Военное дело” опубликовал видеозапись этого эпизода.

На кадрах командир требует от бойцов вернуться на оставленные позиции.

“Хлопцы, у вас был приказ от “Кондора”? Держать позиции был приказ?”, – повторяет офицер.

Однако боевики не торопятся выполнять его требование. Они объясняют, что остались только втроем и не в состоянии выполнить задачу. Также бойцы предлагают командиру самому удерживать позиции, если он такой смелый.

В ответ на это офицер выходит из блиндажа и бросает туда гранату. Раздается взрыв, после которого видео обрывается. Предполагается, что боевики погибли, но точная их судьба сейчас неизвестна.

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