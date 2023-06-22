Кривой Рог стал одной из приоритетных целей массированных ракетных ударов ВС РФ. В этом населенном пункте и его окрестностях украинское командование формирует крупные подразделения, которые затем отправляются в Запорожскую область для участия в контрнаступлении ВСУ, сообщил портал “Русская весна”.

Ракетные атаки осуществляются на пункты временного размещения боевиков, склады с боеприпасами и техникой. Это дает возможность сбить темп, не дать противнику собрать крупные бронетанковые кулаки.

Также ударам подвергаются Никопольский район в Днепропетровской области, где готовятся диверсионные группы для нападения на Энергодар через Днепр, Полтава и Кременчуг. По словам военных корреспондентов, российские ВС атакуют также Харьков, откуда противник бьет по Белгородской области.

Минувшей ночью в большинстве областей Украины объявлялась воздушная тревога. Не стали исключением Киев, Одесса, Кировоград, Николаев и Черкассы.