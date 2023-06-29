ВСУ прекратили активные боевые действия у Орехова на Запорожском направлении и проводят перегруппировку сил. Российские ВС ожидают новой волны наступательных действий, а пока пресекают вылазки противника к своим позициям, рассказал портал “Русская весна”.

28 июня подразделения специального назначения разгромили группировку Сил спецопераций ВСУ, которая пробиралась к российским позициям. Элитный отряд удалось ликвидировать практически в полном составе.

Также у Орехова и Новоданиловки ВС РФ регулярно наносят артиллерийские удары по местам дислокации ВСУ. Реактивные системы залпового огня “Град” в среду уничтожили и временно вывели из строя не менее 10 единиц техники противника ударом по одному из подразделений.

Военные корреспонденты прогнозируют новую волну наступательных действий ближе к 11-12 июля. В эти дни в Вильнюсе состоится саммит НАТО, поэтому ВСУ будут лезть из кожи вон, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи к данному событию.