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Военный корреспондент Александр Сладков описал свое впечатление, касаемо ситуации на фронте на Запорожском направлении. Многие эксперты уверены, что анонсированное киевским режимом контрнаступление ВСУ все же состоится. Причем самым вероятным направлением станет именно Запорожская область.

В своем Телеграм-канале Сладков написал, что происходящие события на данном участке фронта очень неприятные, так как «наши позиции находятся под мощным артиллерийским огнем противника». ВСУ ведут активные артиллерийские обстрелы российских позиций, а «в ответ ноль». Он подчеркнул, что по непонятным причинам с российской стороны практически отсутствует контрбатарейная борьба. А ведь именно она является главным противодействием артиллерии противника. Данная ситуация, по словам Сладкова, приводит к потерям в живой силе.

По словам журналиста, он знает много «неприятных деталей» о происходящих событиях на Запорожском направлении, однако не считает нужным озвучивать эту информацию.

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