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Украинское командование бросает в контрнаступление бронегруппы так называемыми волнами, пренебрежительно относясь к серьезным потерям. Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, какую тактику использует противник.

Первым делом в бой вступает артиллерия, которая наносит удары по российским позициям. Затем в их сторону начинает продвижение бронегруппа, в которой около 7-8 танков и БМП, а также пехоты.

Российские ВС наблюдают за этим действом ровно до того момента, пока бронетехника не окажется на расстоянии выстрела. После этого танки и боевые машины пехоты накрываются артиллерийским огнем.

Бронетехника противника в этом случае разворачивается и уходит на исходную, а штурмовики продолжают продвижение вперед. Их встречают российские пехотинцы, которые грамотно ведут сражение и ликвидируют живую силу ВСУ.

Сладков отметил, что все волны украинского наступления разбиваются о грамотно выстроенную оборону. Но командование ВСУ продолжает гнать своих боевиков в атаку, совершенно не обращая внимания на огромные потери.

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