Вооруженные силы Российской Федерации продолжают уничтожать живую силу, военную технику, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами украинской армии в тылу. Поэтому «стояние на Днепре» идет на пользу российской армии. Об этом пишет в своем Телеграм-канале военный корреспондент Александр Сладков.

По словам военкора, в настоящий момент время работает на Россию. Поскольку стабильное положение линии фронта позволяет военно-промышленному комплексу наращивать производство военной техники, а вооруженные силы пополняются новыми контрактниками.

На фронт постоянно пребывает новая техника, в частности современные танки Т-90 «Прорыв», и новое обмундирование, специально разработанное для бойцов, принимающих участие в СВО.

Сладков отметил, что как только количество служащих в российской армии по контракту дойдет до необходимого количества, то командование сможет заменить мобилизованных бойцов.

При этом многие военнослужащие после демобилизации возвращаются на фронт. Такие солдаты с реальным боевым опытом могут пройти офицерские курсы, чтобы занять следующую ступеньку в своей военной карьере, добавил военкор.