Задача российский сил во время контрнаступления ВСУ – сдерживать натиск украинской армии, уничтожать западную технику и готовить силы для будущего наступления. Украинская армия не оставляет попыток прорвать линию обороны российских войск, и новый этап наступления произойдёт в канун саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Такое предположение у себя в телеграм-канале сделал военный корреспондент Александр Сладков – передаёт “МК”.

По словам Сладкова, сейчас на линии боевого соприкосновения идёт “вязкое противостояние”. В то же время ВСУ подтягивают к линии фронта всё новые резервы: штурмовые части и военную технику.

Военкор выразил уверенность, что украинская армия не добьётся каких-либо успехов во время нового этапа “контрнаступа”. Он приведёт лишь к ещё большим потерям с украинской стороны, после чего возможно “сметающее всё наступление” российских сил, отметил Сладков.

Ранее военные эксперты также указывали, что, скорее всего, новый этап контрнаступления начнётся в преддверии саммита НАТО – Киеву важно показать западным союзникам, что ВСУ добились хоть каких-то успехов на поле боя.