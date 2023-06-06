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В настоящий момент командование вооруженных сил Украины занимается «растягиванием» линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Телеграм-канале написал военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, замысел украинского командования заключаются в «рассеивании» внимания руководства вооруженных сил Российской Федерации посредством организации наступательных действий сразу на нескольких направлениях. Украинские штурмовые группы атакуют российскую линию обороны то на Запорожском, то на Артемовском, то на Южно-Донецком направлениях. При этом в течение последних недель ВС Украины фактически открыли новое направление фронта в Белгородской области.

С военной точки зрения подобные действия украинской армии не имеют особого смысла, поскольку российские ракеты постоянно атакуют тыловые объекты ВС Украины, расположенные во всех областях. Однако с информационной точки зрения подобные действия для украинской стороны вполне оправданы, поскольку создают иллюзию массовой контратаки, резюмировал Сладков.

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