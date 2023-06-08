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Штурмовые группы вооруженных сил Украины в настоящий момент пытаются прорвать оборону российских сил на Запорожском направлении. Военный корреспондент Александр Сладков сообщает о тяжелых боях в своем Телеграм-канале.

По словам российского военкора, украинские боевики пытаются наступать волнами. Очевидно, что командование ВС Украины поставило перед своими передовыми подразделениями цель прорвать первую линию обороны российской армии и закрепиться. Для этого в ход пошли элитные подразделения и западная бронетехника.

Сладков отмечает, что российская артиллерия и армейская авиация работает без перерыва, уничтожая пехоту и бронетехнику противника. Однако уцелевшие после атаки украинские танки и бронетранспортеры отходят на исходные рубежи, пополняют боекомплект и снова идут в бой с новыми подразделениями пехоты.

В своем Телеграм-канале Сладков приводит слова российского сержанта разведчика из состава 42-й дивизии: «Потери врага просто адские» А у нас нормальные».

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