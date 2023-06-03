На Запорожском направлении ВСУ проводят артподготовку, забрасывая российские позиции сотнями снарядов. При этом ВС РФ не отвечают на эти обстрелы, рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

Он отметил, что на одном из наиболее вероятных направлений контрнаступления ВСУ складывается неприятная ситуация.

“В нас летят сотни снарядов, в ответ ноль. Это что за война такая?”, – цитирует военкора портал “Военное обозрение”.

Сладков также отметил, что не увидел ни малейшего признака наличия контрбатарейной борьбы, которая должна обнаруживать позиции артиллерии противника и наносить по нему ответные удары.

Напомним, что Запорожское направление эксперты считают приоритетным для контрнаступления ВСУ, так как успешный его исход позволит Киеву перерезать сухопутный коридор в Крым.