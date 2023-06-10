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Один из украинских военных “отличился”, уничтожив один из немецких танков “Леопард 2”. Кроме того, он нанес серьезные повреждению еще одной такой боевой машине, рассказал военный корреспондент Александр Сладков со ссылкой на российских офицеров.

Командир подразделения рассказал, что украинский танкист, который двигался в колонне “Леопардов”, совершенно случайно задействовал орудие и выстрелил прямо в танк, который шел перед ним. Из-за небольшого интервала между боевыми машинами, впереди идущий Leopard был уничтожен вместе с экипажем, а еще одна боевая машина получила повреждения.

Теперь в украинских ВС грядет серьезное расследование, так как далеко не все верят в случайность произошедшего инцидента.

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