Командование ВСУ отказало украинскому командиру в эвакуации его взвода. Чтобы не допустить гибели подчинённых, он принял решение сдаться в плен вместе со всем своим подразделением. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал военный корреспондент Андрей Руденко – пишет “Газета.ру”.

Военкор уточнил подробности события. На авдеевском направлении командир 110-й отдельной мехбригады Сухопутных войск Украины связался с российскими бойцами по рации и заявил, что готов сдаться в плен вместе со своим взводом. Своё решение командир объяснил тем, что в его подразделении слишком много раненных, а в эвакуации ему было отказано.

Вскоре взвод ВСУ в полном составе прибыл на БМП на позицию российских войск. Раненным была оказана необходимая помощь, добавил Руденко.