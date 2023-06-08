Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко рассказал, что среди украинских военнослужащих появилось множество отказников. Многие подразделения ВСУ отказываются идти в наступление на позиции ВС России, так как знают, что это самоубийство.

Руденко пообщался с бойцами из ОБТФ «Каскад», которые заявили, что противник «сдувается». По радиоперехватам они выяснили, что многие из украинских боевиков не хотят идти в бой. «Командование «укрвермахта» начинает гнать силком мясо вперед», — передает военкор.

Отметим, что подразделения вооруженных сил Украины нынешней ночью осуществили несколько попыток наступления. Основные атаки противник сосредоточил на Ореховском направлении в сторону Токмака Запорожской области. К утру стало известно, что украинские боевики были накрыты активным огнем российской артиллерии. А большое количество танков ВСУ подорвались на минных полях. Те, кто смог продвинуться дальше, были встречены российскими ПТУРами.