В зоне проведения специальной военной операции на территории Украины была ликвидирована группа элитных наемников, полностью состоявшая из опытных военных специалистов из Соединенных Штатов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил военкор ВГТРК Андрей Руденко.

По его словам, он располагает информацией о ликвидации целого взвода американского спецназа, принимавшего участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, российскими бойцами подразделения специального назначения.

При этом точного места и времени ликвидации американских наемников российскими бойцами военный корреспондент не привел. Руденко также выразил мнение, что руководство США очень встревожено тем фактом, что в ходе боевых действий на территории Украины подразделения вооруженных сил Российской Федерации получают бесценный опыт и растут в профессиональном плане, пока «американские бойцы деградируют в тылах».

Военкор резюмировал, что таким образом Вашингтон пытался отправить своих спецназовцев в зону конфликта на Украине для получения ими реального боевого опыта, однако «не получилось».