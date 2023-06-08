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Командование ВСУ настолько торопилось внезапно начать контрнаступление на Запорожском направлении, что даже не подготовило проходы в минных полях. Разминирование возложили на пехоту и технику, которые просто подрывались на минах, обеспечивая возможность продвижения следующим за ними подразделениям.

Даже несмотря на это застать российские ВС врасплох Киеву не удалось. Противник был встречен у Малой Токмачки и в результате интенсивного боя отброшен назад, рассказал военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко

Он отметил, что атака ВСУ успешно отражена, противник разбит и отступил на исходные позиции зализывать раны. Как минимум одно украинское подразделение в атаку идти наотрез отказалось, осознавая, что никакого четкого плана у командования нет, что оно решило в очередной раз пуститься в авантюру.

Руденко также отметил, что уже после первой волны атаки украинские боевики, столкнувшиеся с достойным сопротивлением, начали выдыхаться и вряд ли смогут добиться успеха без крупного подкрепления.

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