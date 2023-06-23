ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На линии боевого соприкосновения был ликвидирован боевик ВСУ, которого подозревали в расправе над российскими пленным осенью прошлого года. Об этом у себя в телеграм-канале написал военный корреспондент Евгений Поддубный – передаёт “Российская газета” (“РГ”).

Со слов военкора, речь идёт о военнослужащем Святославе Кондрате. Где именно он был уничтожен, не сообщается, военкор рассказал, что боевика ликвидировали на “южном фронте”. Предположительно, Кондрат был одним из военных ВСУ, кто расстрелял пленных российских солдат в Макеевке. В ноябре прошлого года Сеть облетело видео на которых украинские националисты расправляются с 11-ю безоружными бойцами ВС РФ, которые попали к ним в плен.

Поддубный также отмечает, что Кондрат был “с юности заражён идеями нацизма”.

“РГ” напоминает: ранее появлялась информация, что российские силы уничтожили группу офицеров ВСУ из 80-й бригады украинской армии, которые также участвовали в военном преступлении против россиян.

Вам может понравиться

Мария Кравченко опубликовала кадры со своим мужем

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко редко выставляет свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Актриса счастлива в браке с продюсером телеканала ТНТ Константином Золотаревым. Вместе супруги воспитывают дочь Викторию, которая родилась

Сражающаяся с раком актриса Светлана Крючкова заявила, что ей осталось жить недолго

Впервые за долгое время актриса Светлана Крючкова рассказала о своем состоянии здоровья. С 2015 года она борется с онкологией. На данный момент, по словам артистки, она находится в стадии ремиссии.

Сладков раскрыл детали уникальной специализации украинских нацистов «Медведи SS»

“Диверсионно-штурмовая группа” ВСУ под названием “Медведи SS” на самом деле является подразделением провокаторов, состоящим исключительно из добровольцев. Она подчиняется Службе безопасности Украины и действует по ее наводке, рассказал военный корреспондент