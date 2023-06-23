На линии боевого соприкосновения был ликвидирован боевик ВСУ, которого подозревали в расправе над российскими пленным осенью прошлого года. Об этом у себя в телеграм-канале написал военный корреспондент Евгений Поддубный – передаёт “Российская газета” (“РГ”).

Со слов военкора, речь идёт о военнослужащем Святославе Кондрате. Где именно он был уничтожен, не сообщается, военкор рассказал, что боевика ликвидировали на “южном фронте”. Предположительно, Кондрат был одним из военных ВСУ, кто расстрелял пленных российских солдат в Макеевке. В ноябре прошлого года Сеть облетело видео на которых украинские националисты расправляются с 11-ю безоружными бойцами ВС РФ, которые попали к ним в плен.

Поддубный также отмечает, что Кондрат был “с юности заражён идеями нацизма”.

“РГ” напоминает: ранее появлялась информация, что российские силы уничтожили группу офицеров ВСУ из 80-й бригады украинской армии, которые также участвовали в военном преступлении против россиян.