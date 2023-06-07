В распоряжении российского спецназа появился ценный трофей – беспилотник “Черный шершень” (PD-100 Black Hornet Nano) производства Великобритании. Дрон удалось перехватить в ходе боев за Новую Таволжанку в Белгородской области.

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что такие беспилотники имеются на вооружении националистического батальона “Кракен” (запрещенная в РФ террористическая организация), боевиков которого ВС РФ выбили с территории региона.

Беспилотник легко умещается в ладони, но при этом наделен широкой функциональностью. Он способен преодолевать расстояния до 2 километров, летать в течение 25 минут на одной зарядке, а также бесшумно проникать в здания и сооружения, осуществляя разведку обстановки. Длина беспилотника составляет всего 10 сантиметров.