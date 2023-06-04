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ВСУ активизировались сразу на нескольких направлениях, но основной удар они попытались нанести не у Пологов и Токмака, а в непосредственной близости у границы с Донецкой народной республикой, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Он предположил, что главной целью этого удара противника был Угледар. Не исключено, что именно поэтому ВСУ начали проявлять максимальную активность к югу от Донецка.

Кроме того, к северу от столицы ДНР они начали атаковать населенные пункты Водяное и Опытное. Однако на всех направления ВС РФ контролируют ситуацию, наносят по противнику авиаудары, которые не позволяют достичь глубокого прорыва и захватить плацдарм для дальнейшего продвижения.

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