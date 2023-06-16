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Немецкие конструкторы не обеспечили надежную защиту верхней полусферы танков “Леопард 2”, которая и является самым уязвимым их местом, рассказал военный корреспондент Александр Коц. Он напомнил фотографии пораженных на поле боя машин, на которых артиллерийские снаряды прилетали точно в башню.

На фото видно, что толщина листа составляет не более 20 миллиметров, из-за чего он вогнулся вовнутрь и сломался от удара. Одновременно с этим были уничтожены прицел наводчика EMES-15 и панорамный прицел PERI R17.

По словам военкора, боевики не могли устранить такие поломки прямо на месте, поэтому либо просто бросили его, либо отправили в тыл для проведения ремонтных работ.

Также Коц отметил, что полусфера и моторно-трансмиссионное отделение “Леопардов” могут защитить от осколков, но даже они способны иногда пробивать тонкую броню.

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