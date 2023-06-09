Военный корреспондент Юрий Котенок нашел публикацию начальника войск РХБЗ украинской армии, в которой оценивается ущерб от подрыва Каховской ГЭС и аварии на Запорожской атомной электростанции. По мнению военкора, эти документы указывают на подготовку Киевом теракта на ЗАЭС.

Котенок объяснил, что удары по Каховской ГЭС из реактивных систем залпового огня наносились, чтобы “сблизить берега”, максимально понизить уровень воды в Днепре. После этого существует реальный риск высадки десанта на Запорожскую АЭС в Энергодаре.

Также не исключено, что ВСУ начнут прицельно бить по атомной станции, стремясь повредить защитный контур. Это позволит спровоцировать радиационное заражение местности в радиусе 10 километров. Точное направление будет зависеть от ветра.