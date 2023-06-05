Портал “Военное обозрение” показа запись уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы российскими ВС. Отмечается, что позиции боевиков были обнаружены оптико-электронным комплексом “Ирония” и беспилотным аппаратом с тепловизионным оборудованием на борту.

Комплекс “Ирония” – относительно новый вид оборудования, который применяется для разведки местности, наведения на цель артиллерийских орудий и видеофиксации поражения целей противника. Он снабжен тепловизором, качественной камерой и лазерным дальномером, что существенно расширяет его возможности.

Как днем, так и ночью комплекс может с расстояния 2,5 километра обнаружить человека. Идентификация вражеской техники осуществляется с дистанции в 7 км. При этом “Ирония” проводит видео- и фотосъемку, передавая материалы по зашифрованным каналам связи в режиме онлайн.