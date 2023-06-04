Очередной комбинированный удар по военным объектам на Украине ВС РФ нанесли в ночь на 4 июня. Еще с вечера появилась информация об атаке на Днепропетровскую область, где был уничтожен пункт временного размещения личного состава “Гвардии наступления”.

После полуночи по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. За несколько минут до нее прогремели взрывы в Запорожье, а затем ракеты поразили склады с материально-техническим обеспечением ВСУ в Кировоградской области. По предварительной информации, там также уничтожены места размещения боевиков.

Под удар попали скопление военной техники под Киевом, а также военные объекты в Волчанске, который сейчас используется Украиной для организации диверсий на границе с РФ.

Для ударов использовались не только крылатые ракеты, но и дроны-камикадзе. Последние были замечены в Николаеве, но подробностей об атаке пока нет.