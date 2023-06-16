Непрофессионализм экипажей танков и слабое прикрытие тяжёлой техники авиацией и артиллерией – главные причины высоких потерь ВСУ во время недавних попыток контрнаступления. Такое мнение высказал обозреватель издания Ouest-France Филипп Шапло. Его слова приводит РИА “Новости”.

Шапло указал, что техника, переданная ВСУ, была отлично подготовлена к бою, а экипажи прошли хорошее обучение. Однако их неопытность привела к тому, что весь мир увидел снимки подбитых немецких танков. В то же время, как указывает обозреватель, на Западе не принято списывать всё на непрофессионализм военных ВСУ – большинство военных аналитиков полагает, что провал контрнаступления произошёл из-за крепкой линии обороны российских войск, а танкисты ВСУ вели бой по всем правилам.

Ранее президент Владимир Путин сообщал, что Киев при попытках контрнаступления на позиции российских войск потерял 160 танков и более 300 бронемашин. Причём это минимальные оценки потерь украинских войск.