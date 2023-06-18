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Популярная российская актриса Людмила Гурченко ушла из жизни вот уже как 12 лет назад. Своим наследникам она оставила внушительное богатство. Часть наследства получил ее последний муж – Сергей Сенин. Остальное отошло внучке – Елене Королевой. Ей досталась роскошная дача Гурченко, где актриса проводила свободное от съемок время.

Недавно Королева выставила на продажу бабушкину дачу. Однако сделать это не так просто, как рассчитывала наследница. Рынок элитной недвижимости сейчас перенасыщен. Поэтому на особняк Гурченко в Подмосковье еще покупателя не нашлось.

Дача Людмилы Гурченко расположена в селе Глаголево. Дом в 150 квадратов построен на участке в 10 соток. Дом и участок Елена Королева оценила в 16 миллионов рублей. Она была уверена, что быстро осуществит сделку, так как появится много желающих. После начала спецоперации на Украине рынок московской недвижимости оказался перенасыщенным.

По словам Прохора Шаляпина, друга Елены Королевой, место, где находится дача, очень замечательное. Но если Гурченко проводила там много времени, то ее внучке такое времяпровождение не по душе.

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