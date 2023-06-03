В ночь на 3 июня в Николаевской области получила повреждения линия электропередач в городе Очакове. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким, передает РИА Новости.

Губернатор Николаевской области в своем телеграм-канале написал, что ЛЭП была повреждена в результате обстрела Очакова.

Напомним, что с 10 октября прошлого года ВС РФ в течение длительного времени наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В настоящий момент приоритеты изменились, ракетные атаки осуществляются на склады с боеприпасами, вооружением и горюче-смазочными материалами ВСУ, ангары с техникой и скопления живой силы противника.

Очаков, в котором располагается военно-морская база ВСУ, часто оказывается под обстрелами ВС РФ.