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Компания OceanGate Expedition подтвердила исчезновение своего туристического батискафа, предположительно отправившегося на исследование обломков затонувшего «Титаника». Об этом сообщает американский телеканал CBS.

Представители OceanGate Expedition заявили, что для поисков подводного аппарата были задействованы все возможности. Они подчеркнули, что надеются вернуть экипаж целым и невредимым.

Ранее телеканал BBC, ссылаясь на информацию от береговой охраны Бостона, сообщил об исчезновении туристического подводного аппарата. Предположительно батискаф направился к месту, где затонул легендарный «Титаник». Отмечается, что поиски аппарата были начаты вечером 18 июня после того, как он не вернулся в установленное время на место базирования. Поиски проводятся неподалеку от острова Ньюфаундленд. По неподтвержденным данным, на борту батискафа могут находиться пять человек, среди которых пилот, гид и трое туристов.

Стоит отметить, что подводный тур к месту крушения «Титаника» компания продает за 250 тысяч долларов. Его продолжительность составляет семь дней.

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