Смелые и слаженные действия российских зенитчиков позволили уничтожить ударный вертолёт ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб российского региона.

Два украинских Ми-8 пытались нанести удар в направлении Михайловка – Сергеевка. Однако выпущенные ими неуправляемые ракеты до цели не долетели (что именно за цель – в сообщении не уточняется). Снаряды упали с недолётом в две сотни метров. Одной из боевых машин ВСУ уйти не удалось – её взяли на прицел и подбили российские зенитчики. Уточняется, что вертолёт уничтожили на расстоянии семь километров.

Источник ТАСС добавил, что для поражения украинского вертолёта использовался переносной зенитно-ракетный комплекс “Игла”. Стрельба проводилась на догонном курсе.