Платформа SteamDB опубликовала в Сети статистические данные о продажах игр в сервисе Steam за отчетный период с 14 по 20 июня. Первое место в чартах продаж заняла новинка – игра BattleBit Remastered.

Игра представляет собой шутер от первого лица в стиле Battlefield, в котором на одной карте одновременно могут играть до 254 игроков. Проект BattleBit Remastered разрабатывало всего три программиста, из-за чего в шутере реализована низко полигональная графика, однако это не мешает ежедневному росту рядов поклонников новинки.

Второе место по продажам заняла игра Call of Duty: Modern Warfare 2, а на третьей строчке рейтинга оказался гоночный симулятор F1 23. Также в десятке наиболее покупаемых игр были такие проекты, как Cyberpunk 2077, Street Fighter 6, Steam Deck, Starfield, Forza Horizon 5 и Dead by Daylight. Примечательно, что лидер прошлой недели, игра Street Fighter 6, переместилась с первой позиции сразу на восьмую, потеряв при этом сразу семь позиций.