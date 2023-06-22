Еще со школьной скамьи нам рассказывали, что Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года в 4 утра. Издание «Царьград» сообщает ранее неизвестные факты о начале ВОВ.

В государственном календаре 22 июня обозначено, как День памяти и скорби. Ведь утром 22 июня 1941 года немецкие фашисты начали бомбить города и села советских жителей, а немецкая техника с белыми крестами пересекла государственную границу. Именно в этот день началась Великая Отечественная война. Однако не в 4 утра, как это считалось, а немного раньше.

Первый удар немецких захватчиков пришелся по Севастополю. И он был осуществлен в 3 часа утра 22 июня. Согласно архивным документам, которые были обнародованы Минобороны России, в 3:00 на подходе к городу Севастополь была замечена немецкая авиация. В 3:30 начала свою работу зенитная артиллерия. Фашисты сбрасывали на город мины на парашютах.

По приказу начальника Генштаба РККА Георгия Жукова, вражеские самолеты были встречены силами ПВО. Советские военные с первых минут нападения врага оказывали жесткое сопротивление. Сброшенные нацистами мины обезвреживались тральщиками. В ту ночь фашисты потеряли несколько своих самолетов. И хотя ВОВ унесла множество жизней советских солдат и простого народа, Россия выстояла и победила фашистских захватчиков. “Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами!” “Мы – русские, с нами Бог!” – помним и повторяем великие слова.