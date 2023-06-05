Партия “Единая Россия” проводить консультации по высказываниям депутата Госдумы Константина Затулина по поводу специальной военной операции. Напомним, он 1 июня заявил, что в настоящий момент ни одна из целей СВО не достигнута, передает издание “Ведомости”.

Сам Затулин отмечает, что эту фразу выдернули из общего контекста, что в виду он имел совершенно иное. Тем не менее, “ЕР” проводит консультации, итогом которых может стать исключение политика из фракции “Единой России” в парламенте (в самой партии он не состоит), а также снятие с поста первого зампреда комитета по делам СНГ.

Затулин также сообщил, что с ним по поводу выступления никто из руководства “Единой России” не связывался. О начавшихся консультациях также его не уведомили.

«За что я могу лишиться поста в комитете или быть исключенным из фракции? Мне ничего руководство фракции не говорило», – рассказал парламентарий.