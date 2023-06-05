ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Партия “Единая Россия” проводить консультации по высказываниям депутата Госдумы Константина Затулина по поводу специальной военной операции. Напомним, он 1 июня заявил, что в настоящий момент ни одна из целей СВО не достигнута, передает издание “Ведомости”.

Сам Затулин отмечает, что эту фразу выдернули из общего контекста, что в виду он имел совершенно иное. Тем не менее, “ЕР” проводит консультации, итогом которых может стать исключение политика из фракции “Единой России” в парламенте (в самой партии он не состоит), а также снятие с поста первого зампреда комитета по делам СНГ.

Затулин также сообщил, что с ним по поводу выступления никто из руководства “Единой России” не связывался. О начавшихся консультациях также его не уведомили.

«За что я могу лишиться поста в комитете или быть исключенным из фракции? Мне ничего руководство фракции не говорило», – рассказал парламентарий.

Вам может понравиться

Полковник Алехин назвал атаки на Белгород отвлекающим маневром перед наступлением Украины

ВСУ наносят удары по Белгородской области и предпринимают попытки вторжения в регион, чтобы отвлечь внимание от основного направления контрнаступления. Еще одна их цель – вынудить командование РФ перебросить к границе

Пригожин: 99% подразделений ЧВК «Вагнер» покинули Артемовск, позиции переданы Минобороны

99 процентов личного состава подразделений ЧВК “Вагнер” покинули Артемовск, заявил Евгений Пригожин 2 июня. Он добавил, что город передан под контроль Минобороны России. Ранее основатель ЧВК сообщил, что в ходе

Власти Николаевской области проинформировали о повреждении ЛЭП в Очакове

В ночь на 3 июня в Николаевской области получила повреждения линия электропередач в городе Очакове. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким, передает РИА Новости. Губернатор Николаевской области