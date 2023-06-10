Один из немецких танков “Леопард 2” на Запорожском управлении, сжег дрон-камикадзе “Ланцет”, сообщил портал “Русская весна”. Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, подтверждающую успешную атаку барражирующего боеприпаса.

Напомним, что “Ланцеты” весьма активно используются российскими военными с начала этого года. Ранее неоднократно сообщалось об уничтожении вражеских САУ, среди которых чаще всего под удары попадали польские установки KRAB, легкобронированная техника, гаубицы M777 и прочая техника.

Также “Ланцеты” наносили удары и по танкам, но лишь наносили им незначительные повреждения, не в силах пробить броню. Однако с “Леопардом”, который после атаки тут же начал гореть, удалось расправиться без особых проблем.