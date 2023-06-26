64-летняя Марина Юдашкина опубликовала в личном блоге фотографии с внуками и подверглась критике подписчиков.

Причиной негодования пользователей Сети стал выбор вдовы известного модельера в пользу одежды в монохромной белой гамме. По мнению критиков, светлые шорты и рубашка совершенно неуместны после смерти супруга.

На фото она действительно стоит во всем белом с детьми дочери Галины, с которым посещала парк развлечений. Некоторые пользователи также написали, что Юдашкина слишком уж широко улыбается, хотя только недавно “вернулась с кладбища”.

Впрочем, все эти критические комментарии цели не достигли, Марина на них просто не отреагировала, не желая всерьез воспринимать негатив в свой адрес.