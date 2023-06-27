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Координатор Белого дома по вопросам национальной безопасности в США Джон Кирби объяснил, почему контрнаступление украинской армии на Запорожском и Южно-Донецком направлениях провалилось.

Представитель американской администрации считает, что командование ВС России на протяжение последних восьми месяцев «инвестировало значительные средства» в сооружение мощных оборонительных рубежей. По его словам, на ряде участков в Запорожской области российская армия смогла построить три линии обороны, которые тянутся на десятки километров вглубь.

Кирби подчеркнул, что Кремль был осведомлен о планах Киева попытаться вернуть утерянные территории силовым способом в период с весны по лето 2023 года, поэтому успел хорошо подготовиться. Хорошо обустроенные оборонительные рубежи российской армии, по мнению представителя Белого дома, «немного замедляют» продвижение штурмовых групп вооруженных сил Украины на юге.

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