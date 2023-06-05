Неожиданная видеозапись, опубликованная недавно, раскрыла далеко не приятную ситуацию для наемников из Польши и их союзников, которые действовали при поддержке ГУР Минобороны Украины.

На этом видео было ясно видно, что польские военные принимали участие в атаке на террористические группировки, связанные с запрещенным «Русским добровольческим корпусом», на территории России.

Они даже не стеснялись показывать свои «достижения», фотографируясь на фоне таблички с надписью «Почта России», которую они сорвали с одного из зданий на российской территории.

Такое обнародование факта полностью разрушило разработанную ГУР концепцию о «русских партизанах-освободителях».

По информации издания «АиФ», Польша просит не рассматривать эти события как акт войны, несмотря на явное нарушение своими военными территории России.