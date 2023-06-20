Компания Valve решила освободить цикл обновлений и выпуска контента для Dota 2 от временных и структурных ограничений, связанных с боевым пропуском.

Оказалось, что большинство игроков Dota 2 не приобретают пропуск и не получают его награды. Кроме того, отзывы сообщества на последнее обновление под названием «Новые горизонты» убедили разработчиков в том, что стоит больше фокусироваться на апдейтах подобного типа.

Планируемое обновление к The International 2023 не будет называться Battle Pass, чтобы акцентировать внимание на самом турнире, а не на огромном количестве косметических наград.

В настоящее время Valve уже работает над следующими обновлениями и разнообразными косметическими предметами для Dota 2. Кроме того, разработчики готовят нечто интересное в честь десятилетия игры, но, к сожалению, оно не будет готово к 9 июля.