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Российские ВС разбили украинские подразделения, пытавшиеся перейти в контрнаступление под Ореховым на Запорожском направлении. Об этом написал глава движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«Собранность и стойкость наших ребят + минные поля + работа артиллерии и авиации = разбитые бандерлоги, отползающие в схроны зализывать раны», – сообщил представитель военной администрации Запорожской области.

Попытка контрнаступления ВСУ была предпринята в ночь на 8 июня. Тот же Рогов написал, что Киев задействовал крупное танковое подразделение, которому удалось добраться до российских позиций. Однако между Новоданиловкой и Малой Токмачкой завязался серьезный бой, в котором ВС РФ добились успеха. Они “демилитаризовали” противника и вынудили его отступить, неся крупные потери.

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