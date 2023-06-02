Мирных жителей, которые пытаются покинуть Запорожскую область и уехать подальше от зоны СВО, боевики украинской армии просто расстреливают. Они не намерены выпускать гражданских, которые могут стать для них живым щитом, рассказал РИА Новости военнослужащий батальона “Крым”.

Он сообщил, что бойцы его подразделения были свидетелями убийства мирного жителя региона, который просто хотел уйти из зоны боевых действий. Причем на территорию, которую контролирует Киев.

Также боевики ВСУ расстреляли из гранатомета или миномета автомобиль, на котором область хотели покинуть дедушка с бабушкой. Они просили выпустить их, но нацисты остались глухи к их просьбам.

Киев выпускает из зоны боевых действий только детей, при этом он эвакуирует их принудительно, зачастую просто силой отбирая у родителей.