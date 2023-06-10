В Нижневартовске врачам удалось спасти 5-летнего ребенка, получившего травму черепа во время игры на детской площадке. Отмечается, что пострадавшая девочка поступила в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Врачи приняли решение о перевозе ребенка в специализированный центр в Нижневартовске. Девочку подключили к системе вентиляции легких во время транспортировки. Отмечается, что необходимо было проехать более 160 километров. Врачи очень опасались, чтобы во время транспортировки у ребенка не развился отек мозга.

На момент прибытия ребенка, уже была готова операционная. Нейрохирургом была проведена краниотомия – устранение вдавленной затылочной кости с правой стороны по словам медиков. Очень важно было устранить давление острых отломков черепа на венозный синус и не повредить его при их извлечении.

Ребенок провел в больнице две недели. Сейчас состояние девочки не вызывает опасения, поэтому ее выписали и перевели на амбулаторное лечение.