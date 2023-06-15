В Южно-Африканской Республике обнародовали результаты проверки, которую проводили после высказываний посла США Рубена Бригети. Тот заявлял, что в декабре прошлого года власти ЮАР поставили России вооружение. Для этого в военный порт Саймонстаун прибывал российский корабль Lady R.

Корабль действительно находился на базе ВМС ЮАР в начале декабря прошлого года несколько дней, заявил глава Минобороны страны Танди Модисе – передаёт РИА “Новости”. Однако на российское судно не загружали никаких вооружений. Наоборот – его выгружали. Партия оружия была заказана ЮАР ещё в 2018 году. “Мы не сделали ничего плохого. Заказали и получили партию оружия”, – сказал Модисе.

Отмечается также, что ранее американский посол в ЮАР признал, что его заявление не содержало никаких доказательств относительно предоставления оружия России. В этой связи Бригети принёс извинения властям Южно-Африканской Республики.