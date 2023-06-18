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Главное управление разведки не предоставило каких-либо доказательств того, что глава ведомства Кирилл Буданов “жив и здоров”. Такую информацию ранее сообщил спикер ГУР Андрей Юсов, пишет британское издание The Daily Telegraph.

Авторы публикации напомнили, что российские СМИ сообщили о тяжелом ранении Кирилла Буданова и его эвакуации в Германию после попадания в здание ГУР российской ракеты. Боезаряд поразил соседний кабинет.

Юсов в ответ на это назвал информацию российских СМИ фейком и заявил, что руководитель Главного управления разведки “жив и здоров”. Однако британские журналисты высказали сомнения по этому поводу. Они отметили, что никаких доказательств достоверности заявления Юсова на данный момент нет.

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