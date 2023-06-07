Пентагон внимательно следит за тем, как идут боевые действия на Украине, и извлекает из этого уроки. Об этом во время видеосеминара рассказал начальник штаба ВВС США Чарльз Браун. Его цитирует ТАСС.

Браун обратил внимание, что специальная операция России предоставила США возможность со стороны изучить некоторые современные аспекты военных действий. Прежде всего, Пентагон интересовало создание логистических цепочек для снабжения армии, сбор и применение разведданных, установление превосходства в воздухе и работа систем ПВО.

Начальник штаба ВВС США отметил, что военные Соединённых Штатов уже собрали немало данных о работе украинских ПВО. Теперь эту информацию “надо обдумать”. Что же до логистики, то здесь Пентагон уже стал уделять больше внимания цепочкам поставок, военно-промышленной базе, а также боеприпасам, подчеркнул Браун.

Западные страны, в том числе США, усилили поставки вооружений на Украину с начала специальной военной операции России по защите Донбасса. В числе прочего союзники Киева передали в распоряжение ВСУ тяжёлую технику, артиллерийские системы, системы противовоздушной обороны, боеприпасы к ним и так далее.