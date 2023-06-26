В американском городе Трой в штате Нью-Йорк уборщик отключил морозильную камеру в Политехническом университете Ренсселера и тем самым уничтожил результаты исследований, проводившихся несколько десятилетий.

Издание The Times Union рассказало, что в камере 25 лет поддерживалась температура в минус 44 градуса. В ней хранились образцы, клеточные структуры, другой материал, необходимый для исследований. Все это погибло в результате халатности одного сотрудника.

Все дело в том, что за несколько дней до инцидента камера начала подавать сигнал из-за сбоя в работе. На нее вывесили предупреждение с просьбой не отключать оборудование, так как в нем хранятся результаты исследований. Но уборщик не обратил на него никакого внимания, а перещелкнул несколько рубильников, чтобы избавиться от раздражающего звука. В результате он просто отключил морозильную камеру.