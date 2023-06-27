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Боевые машины пехоты, которые придут на замену БМП Bradley, планируется поставить в армию США не раньше 2029 года. В скором времени должна начаться разработка новой военной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск США.

Проектированием займутся компании General Dynamics и American Rheinmetall Vehicles (дочернее предприятие немецкого оборонного концерна). Изначально на разработку новой техники претендовало пять компаний. Предполагается, что сначала две указанные компании создадут детальный проект новой БМП, затем произведут до 11 машин-прототипов. Впоследствии с одной из компаний будет заключено соглашение о производстве военной техники. На всё это уйдёт несколько лет. Контракты на проектирование уже заключены.

Сколько именно новых БМП на замену Bradley будет выпущено, решат только в 2027 году.

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