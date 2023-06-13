ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В США было принято серьезное решение по изучению непознанных летающих объектов. Военные и ученые, принимающие участие в этой работе, обещают предоставлять общественности реальные факты и не скрывать информацию. Однако, обозреватель Захар Андреев из РИА Новости выражает свое сомнение в достоверности опубликованных данных.

По его мнению, видеозаписи, предоставленные американскими представителями, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, вызывают множество вопросов. На одном из видео можно наблюдать три точки, перемещающиеся синхронно в небе. Однако, после детального анализа выяснилось, что эти точки на самом деле являются бортовыми огнями гражданских самолетов.

Представители NASA заявили, что ученым не хватает качественных данных и наблюдений, чтобы объяснить происхождение подобных объектов. Большинство пилотов, сталкивающихся с подобными явлениями, предпочитают сохранять молчание, опасаясь возможного насмешливого отношения к их рассказам.

Вам может понравиться

Ядовитое облако от лесных пожаров в Канаде накрыло территорию США

Территория нескольких провинций Канады была охвачена неконтролируемыми лесными пожарами. Общая площадь возгорания составила около трех миллионов гектаров леса. Экстренные службы страны не могут справиться с распространением огня, поэтому едкий дым

Стали известны подробности нападения ВСУ на грузовой состав в Белгородской области

Украинские боевики продолжают терроризировать мирное население Белгородской области. ВСУ постоянно обстреливают приграничные населенные пункты из артиллерии, а также совершают диверсии, призванные нарушить работу транспортной инфраструктуры. Сообщается, что 10 июня в

ВСУ потеряли несколько бронемашин разминирования, включая Leopard 2R HMBV, при попытках проделать коридоры в минных полях

Противник продолжает наносить удары Вооруженным силам Украины, и последние несут значительные потери. Он использует множество бронемашин разминирования, чтобы прорывать коридоры в заминированных полях. Однако это не помогает, и ВСУ теряет