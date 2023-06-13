В США было принято серьезное решение по изучению непознанных летающих объектов. Военные и ученые, принимающие участие в этой работе, обещают предоставлять общественности реальные факты и не скрывать информацию. Однако, обозреватель Захар Андреев из РИА Новости выражает свое сомнение в достоверности опубликованных данных.

По его мнению, видеозаписи, предоставленные американскими представителями, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, вызывают множество вопросов. На одном из видео можно наблюдать три точки, перемещающиеся синхронно в небе. Однако, после детального анализа выяснилось, что эти точки на самом деле являются бортовыми огнями гражданских самолетов.

Представители NASA заявили, что ученым не хватает качественных данных и наблюдений, чтобы объяснить происхождение подобных объектов. Большинство пилотов, сталкивающихся с подобными явлениями, предпочитают сохранять молчание, опасаясь возможного насмешливого отношения к их рассказам.