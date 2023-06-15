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Нанести урон по врагу, истощая его силы, и отойти назад. В этом заключается стратегия российской армии при контрнаступлении ВСУ. Такие манёвры приводят к тому, что ещё до приближения к первой линии обороны ВС РФ украинские войска несут серьёзные потери. Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли. Он высказал мнение о том, почему “контрнаступ” ВСУ не приводит к каким-либо успехам- сообщает РИА “Новости”.

Ли отметил, что российским войскам, по всей видимости, ставится задача во время встречи с противником нанести как можно более серьёзный урон его живой силе и технике, но самим при этом не понести больших потерь.

Как ранее сообщил президент России Владимир Путин, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. В ходе него украинская армия не смогла добиться каких-либо успехов и понесла “катастрофические” потери, подчеркнул глава государства.

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