Популярная российская телеведущая Дана Борисова отметила свое 47-летие 13 июня. Ведущая выложила на своей страничке в популярной соцсети фотографии и видео с торжества. Дана устроила вечеринку в одном из популярных московских караоке-клубов. Помимо родственников и близких друзей звезды присутствовали именитые гости. Также ведущая пригласила на торжество и некоторых журналистов.

На торжестве Даны Борисовой гостей развлекали Елена Терлеева и Dino MC 47. Также на праздник к ведущей приехали гости из Таиланда, оказывавшие ей поддержку во время лечения от наркотической зависимости. В этом году Дана отметила шесть лет трезвости от запрещенных веществ.

Помимо подарков и поздравлений гости засыпали Дану цветами. Ведущая пошутила, что для транспортировки букетов ей придется арендовать КамаЗ. Дочь Даны, Полина, также поделилась снимками с празднования дня рождения своей мамы. Девочка оставила комментарий под фото: «Тащим домой подарки со вчерашнего др».